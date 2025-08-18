¿Cuántos boletos quedan para el Liga de Quito vs. Botafogo por octavos de Copa Libertadores?

Gabriel Villamil, de Liga de Quito, intenta bloquear un lanzamiento de Álex Telles, de Botafogo, durante el partido jugado el jueves 14 de agosto del 2025, en Rio de Janeiro.

Quedan muy pocos boletos para ver el partido entre Liga de Quito y Botafogo, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El juego se realizará el jueves 21 de agosto del 2025 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 17:00.

Los universitarios perdieron 1-0 en el partido de ida, jugado el jueves 14 de agosto, en Rio de Janeiro. El solitario tanto fue convertido por Artur, cuando apenas se disputaban 14 segundos de partido. El gol fue el sexto más rápido de la historia de la Copa Libertadores de América.

La posibilidad de que Liga se clasifique a los cuartos de final de la Libertadores ilusiona a los hinchas. Por ello, se espera un estadio lleno para el decisivo partido copero. Hasta la mañana del lunes 18 de agosto, en la web de superticket, habían muy pocos boletos disponibles.

Carlos Gruezo, volante de Liga de Quito, persigue a Danilo de Botafogo, durante el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. AFP

La general norte está prácticamente vendida. Lo mismo sucede con los palcos occidental y oriental que ya no están disponibles para la venta. Las únicas localidades que aún tiene boletos son: la general sur alta, además de pocas tribunas orientales y occidentales

Hasta las 09:30 del lunes 18 de agosto, en la general sur alta solo había 1.695 entradas, en tres de los cinco espacios en los que fue sectorizada la localidad popular. Usualmente, Liga de Quito reserva un espacio de la general sur alta para atender la demanda de la hinchada visitante.

En la tribuna occidental, hasta la mañana del 18 de agosto, habían 278 boletos disponibles. En la tribuna oriental hay 307 asientos.

Liga de Quito no juega desde hace seis años una instancia de cuartos de final de la Libertadores. La última vez ocurrió en la Copa 2019, cuando el equipo dirigido por Pablo Repetto fue sometido por Boca Juniors, del DT Gustavo Alfaro.