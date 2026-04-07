El ecuatoriano Andrés Andrade se corona campeón de dobles en el ATP 250 Houston

El ecuatoriano Andrés Andrade 🇪🇨 junto al estadounidense Ben Shelton en el Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship.

¡Logro tricolor! El ecuatoriano Andrés Andrade se coronó campeón del ATP 250 de Houston, en la modalidad dobles, junto a su compañero el estadounidense Ben Shelton. El triunfo lo obtuvieron el domingo 5 de abril del 2026.

En la final los campeones se impusieron por 4-6, 6-3 y 10-6 a los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos. Además, de su gran actuación en el debut y en los cuartos de final.

Esta victoria convierte a Andrade en el quinto tenista ecuatoriano en ganar un título ATP, uniéndose a la lista de Andrés Gómez, Nicolás Lapentti, Ricardo Ycaza y Gonzalo Escobar.

Este es el segundo título que Andy Andrade consigue, primero fue campeón en el Challenger de Morelos junto a Federico Gómez. Y esta semana jugará el Challenger de Sarasota, en singles debutará frente a Bruno Kuzuhara y en dobles tendrá como compañero a Liam Draxl.