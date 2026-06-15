Marc Cucurella es nuevo jugador del Real Madrid.

Objeto de críticas por no contar con ningún internacional español en el Mundial, el Real Madrid dio un nuevo paso en su proyecto para el curso 2026-2027 al hacerse con el lateral izquierdo de La Roja, Marc Cucurella, procedente del Chelsea.

El club blanco confirmó este lunes 15 de junio de 2026 el acuerdo alcanzado con el conjunto londinense para el traspaso del jugador catalán, que militará en el Real Madrid las seis próximas temporadas.

Según informaciones de diferentes medios, la operación se habría cerrado por una cifra cercana a los 55 millones de euros (63 millones de dólares).

"El Real Madrid CF y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", indicó el Real Madrid en un escueto comunicado en su página de internet.

Cucurella se encuentra actualmente en el Mundial de Norteamérica 2026, donde España debutará este lunes ante Cabo Verde a las 11:00 (hora de Ecuador).

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reelegido a principios de junio después de dos temporadas sin conquistar un gran título, recibió críticas durante la campaña electoral por haber apostado más fuerte en el mercado por futbolistas extranjeros que españoles, lo que se tradujo en la ausencia de jugadores madridistas en la Roja por primera vez en la historia de los Mundiales.

Titular indiscutible

El lateral, reconocido por su frondosa melena, es titular indiscutible a las órdenes de Luis de la Fuente -lateral izquierdo también en su época de jugador- y ya fue uno de los puntales de España en la conquista de la Eurocopa 2024.

"Si es una buena noticia para Cucurella, lo celebramos. Porque es bueno para ellos y para el colectivo", sentenció el seleccionador español el domingo cuando los rumores sobre el fichaje ya circulaban en varios medios.

Presumiblemente también será titular a las órdenes del nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, que contará también con Álvaro Carreras para el carril izquierdo.

Cucurella, de 27 años, llegó al Chelsea en 2022 procedente del Brighton, luego de haberse formado en la cantera del FC Barcelona y de un paso por el Eibar y el Getafe.

El Chelsea terminó décimo en la Premier League la temporada pasada, en una campaña decepcionante. Cucurella se mostró muy crítico con la decisión de destituir a Enzo Maresca en enero.

Al español le quedaban dos años de contrato en el club londinense, con el que ganó el Mundial de Clubes y la Conference League.

El club merengue está también muy cerca de fichar al defensor del Liverpool Ibrahima Konaté cuando termine su contrato en Anfield, mientras suenan también los nombres de Bernardo Silva y Denzel Dumfries.