Así vive Katty Hurtado, mamá de Michael Morales los días previos a la pelea ante Sean Brady

Katty Hurtado, mamá del ecuatoriano Michael Morales está presente en Nueva York para lo que será la pelea más importante de hijo en su carrera profesional. ‘Spiderman’ enfrenta a Sean Brady el número dos de la categoría wélter, el sábado 15 de noviembre del 2025.

La madre del campeón está vestida con ropa bastante abrigada por el intenso frío en la Gran Manzana que alcanza los ocho grados centígrados. Hurtado acompaña a todos los actos de su hijo antes del UFC 322, acompañada de Patricio Solano, mánager del deportista tricolor.

En una entrevista exclusiva para Teleamazonas.com, Katty mencionó que Morales tuvo un buen campamento de entrenamiento y espera que el día de la pelea, su hijo salga con la mano en alto.

Se la notaba bastante confiada y comentó que Michael está preparado para cualquier campo de la pelea, tanto en el juego de pie como de piso, que tiene experiencia en cada parte del deporte. Además cree firmemente que no existirá ningún tipo de inconveniente para que Michael exponga su récord invicto.

Hurtado es espontánea, alegre, simpática. Ella, que en su juventud fue judoca, no cree que la pelea de Morales vs. Brady llegará al tercer round. Sonriendo vaticina que ‘Spiderman’ finalizará a su rival en los dos primeros asaltos.

Durante los actos oficiales de la UFC, la mamá de Michael Morales mantuvo la calma mientras observaba orgullosa cómo su hijo recibía todo el apoyo del público ecuatoriano presente, que se hacía sentir en el graderío del teatro del legendario Madison Square Garden.

Durante el corte de peso, uno de los momentos más críticos del proceso de preparación, Hurtado estuvo al lado de su hijo, respaldándolo, sosteniendo su mano y apoyándolo.

Falta un día para la pelea, todo el Ecuador estará atento para el combate del ecuatoriano que busca hacer historia en la arena más importante de las artes marciales. Una victoria lo ubica cómo el siguiente retador al campeonato mundial.

