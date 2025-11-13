Michael Morales será el siguiente retador al campeonato si gana su pelea en el UFC 322

Este jueves 13 de noviembre tuvo lugar la conferencia de prensa del UFC 322 en la que estuvo presente el ecuatoriano Michael Morales y los demás participantes de la cartelera estelar del evento.

El oriundo de Pasaje, El Oro, mencionó que se siente preparado si la pelea llega a los tres rounds, que tuvo un buen campo de entrenamiento y que el cardio no será un problema.

Además dijo que siente el apoyo del público ecuatoriano presente en el lugar y que eso se verá reflejado el día del combate y que el apoyo de su madre siempre será importante.

El presidente de la UFC, Dana White dijo que el ganador entre Brady y Morales será el siguiente a pelear por el campeonato de la compañía, que se disputará la noche del 15 de noviembre entre Jack Della Madallena e Islam Makhachev.

El ecuatoriano subirá al octágono de la UFC aproximadamente a las 23:00 y se lo podrá ver por ESPN y la cartelera estelar por Disney+.