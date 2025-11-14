¡Morales dio el peso y está listo para su pelea contra Sean Brady para el UFC 322 en Nueva York!

Michael Morales en la báscula de la UFC para su pelea contra Brady en NY.

Durante la mañana del viernes 14 de julio del 2025, en el hotel de los peleadores, el ecuatoriano Michael Morales subió a la balanza y marcó 170. 6 libras y está listo para su pelea contra el estadounidense Sean Brady para el UFC 322. El combate tendrá lugar en el legendario Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York.

'Spiderman' Morales no tuvo problema alguno y se lo vio bien al momento de marcar el peso establecido. Salió al escenario acompañado de su equipo de trabajo. El límite de su categoría marca las 171 libras. El ecuatoriano nunca ha fallado el peso y siempre ha estado dentro de lo establecido. 'Spiderman' fue el tercero en salir al pesaje.

Ahora comienza el proceso de rehidratación, en el que el peleador recupera todas las libras perdidas durante la semana de la pelea y se prepara para saltar al octágono de la UFC.

Por otro lado, su rival, el estadounidense Sean Brady marcó las 169.4 libras. Ambos se encuentran bajo el límite del peso máximo de su categoría.

El ecuatoriano subirá al octágono de la UFC aproximadamente a las 23:00 en la cartelera estelar del evento y se lo podrá ver por Disney+.