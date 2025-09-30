¿Dónde y cuándo ver la pelea entre Magomed Ankalaev vs Alex Pereira, por la UFC 320?

La UFC regresa a Las Vegas, este sábado 4 de octubre del 2025, con dos peleas por campeonato mundial. En el evento estelar, del evento UFC 320, el ruso Magomed Ankalaev defenderá su campeonato ante el brasileño Alex Pereira, que buscará recuperar la corona. Pereira perdió su última pelea ante Ankalaev, en marzo del 2025, por decisión de los jueces.

En el enfrentamiento co-estelar, el georgiano Merab Dvalishvili hará su tercera defensa de campeonato ante el estadounidense Cory Sandhagen. Merab viene de derrotar a Sean O´Malleym, en junio del 2025, y anteriormente había derrotado al invicto ruso Umar Nurmagomedov, primo de la leyenda Khabib Nurmagomedov.

Además, esta cartelera está repleta de grandes peleas. El excampeón Jiri Prochazka enfrenta a Khalil Rountree Jr. en un combate a tres rounds en la categoría de los pesos semicompletos. Josh Emmett enfrenta a Youssef Zalal en la división de los pesos pluma.

La cartelera estelar abre con Abus Magomedov que enfrentará a Joe Pyfer, a tres rounds. El evento comenzará a las 17:00, la cartelera estelar a las 21:00 y lo podrá ver plataforma de streaming Disney+.