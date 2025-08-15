¿Quién es Khamzat Chimaev,el peleador que reta a Du Plessis por el peso mediano de la UFC?

El sábado 16 de agosto del 2025, Khamzat Chimaev, nacido en Rusia el 1 de mayo del 1994 tendrá la oportunidad de convertirse en el campeón mundial de la UFC. Enfrentará al sudafricano Dricus du Plessis que busca defender su cinturón por tercera vez.

Chimaev tiene un récord invicto de 14 victorias, sin derrotas. En la UFC, tiene ocho victorias de las cuales finalizó seis. En su último combate, acabó de someter, de manera asombrosa, a uno de los mejores peleadores del peso mediano, Robert Whittaker. Lo redujo en el primer asalto, rompiéndole la mandíbula.

Anteriormente venció a uno de los mejores deportistas de la compañía, al nigeriano Kamaru Usman, quién fue campeón del peso wélter por un largo tiempo y tuvo un reinado con varias defensas de título ante luchadores muy peligrosos.

El fuerte de Chimaev es su juego de piso, es uno de los mejores luchadores dentro de la compañía. Su grappling y la presión que impone desde el primer segundo de la pelea es devastador. A todos sus rivales en la UFC los ha derribado antes del primer minuto de pelea. La presión y la fuerza del ruso poco a poco acaba con sus oponentes que en la mayoría de casos terminan siendo sometidos.

Para su pelea de campeonato no la tendrá nada fácil, en la otra esquina el sudafricano con su estilo de pelea atípico puede buscar la manera de sobrevivir los primeros rounds y poner en juego una estrategia que lo lleve a la victoria.

La clave de Chimaev para el UFC 319, será poner el pie en el acelerador desde el primer segundo como acostumbra a hacerlo y buscar que el campeón se frustre al no poder ponerse de pie y en el suelo, buscar un sometimiento.

La pelea será transmitida para Ecuador por Disney Plus. El evento comenzará a las 17:00, mientras que el combate estelar será a las 21:00.