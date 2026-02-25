Marlon 'Chito' Vera regresa al octágono de la UFC; ¿dónde y cuándo ver la pelea?

Marlon 'Chito' Vera volverá al octágono de la UFC para enfrentarse al mexicano David Martínez. El encuentro será el sábado 28 de febrero de 2026 en la Fight Night 268.

El ecuatoriano se enfrentará en la pelea coestelar de la noche, donde se enfrentarán el campeón Brandon Moreno frente a Lone'er Kavanagh en peso mosca.

El 'Chito' se medirá frente al invicto Martínez en busca de un buen resultado luego de caer en las dos últimas peleas. El tricolor se ubica en la novena posición del ranking del peso gallo.

Las peleas preliminares arrancarán a las 17:00 y las estelares desde las 20:00. Esa es la hora aproximada en la que peliará el 'Chito' Vera, en busca de reivindicarse en el mundo de la UFC.

El evento se desarrollará en la Arena CDMX, en la Ciudad de México, y será transmitida por UFC Fight Pass y Paramount+.