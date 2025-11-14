¡Michael Morales está listo para la pelea que lo deja a un paso del campeonato mundial de la UFC!

A la izquierda Sean Brady y a la derecha Michael Morales en el último careo oficial previo a su combate en el UFC 322.

El ecuatoriano Michael Morales está a una noche de convertirse en el segundo mejor peso wélter del mundo. La tarde del viernes 14 de noviembre tuvo lugar la ceremonia oficial del UFC 322, el último cara a cara de los peleadores previo al combate y el sábado 15 de noviembre subirá al octágono del MSG.

'Spiderman' Morales y su rival fueron los antepenúltimos en saltar a los pesajes ceremoniales, que son el último paso que deben cumplir antes de la pelea. El careo fue intenso, a Michael se lo notó bastante confiado y no se quitaban la mirada.

El tricolor marcó en la báscula las 170.6 libras mientras que su rival pesó 169.4 libras. Ambos están dentro del límite del peso establecido en su categoría que es el peso wélter.

Además, la misma noche de la pelea de Michael Morales, se disputa el campeonato de su división. El australiano Jack Della Maddalena enfrenta al ruso Islam Makhachev, en un combate a cinco asaltos.

Si Michael consigue la victoria, será el siguiente retador al campeonato mundial, según el presidente da la compañía, Dana White. Morales estará subiendo al octágono de la compañía aproximadamente a las 23:00 por Disney+.