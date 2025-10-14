Marlon 'Chito' Vera regresa al octágono de la UFC este sábado 18 y enfrenta a Aiemann Zahabi

Este sábado 18 de octubre del 2025, Marlon 'Chito' Vera sube al octágono de la UFC y enfrenta al canadiense Aiemann Zahabi en el Rogers Arena en Vancouver, Canadá. 'Chito' necesita la victoria, viene de dos duras derrotas consecutivas ante excampeones mundiales.

La pelea será a tres asaltos en el UFC Fight Night. El combate estelar de la velada será entre el holandés Reinier De Ridder contra el estadounidense Brendan Allen, mientras que la pelea coestelar será entre el estadounidense Kevin Holland, que enfrentará al canadiense Mike Mallot.

Chito necesita la victoria y lo sabe. En una reciente entrevista, el luchador ecuatoriano mencionó que se encuentra en un momento complicado de su carrera y que lo hará como si estuviera en juego su plato de comida.

En el 2024 peleó en dos ocasiones, la primera contra Sean O´Malley por el campeonato mundial en marzo, la segunda en agosto contra Deiveson Figueiredo. Ambas las perdió por decisión.

Chito es el séptimo de su categoría mientras que Zahabi es el noveno y buscará ocupar la posición del ecuatoriano. Vera sabe que será una pelea complicada y que estar en condición de visitante, lo complica aún más, pero el confía en el proceso y espera salir del octágono con la mano en alto.

La pelea la podrás ver en la plataforma de streaming Disney+ . El evento comienza a las 18:00 (hora de Ecuador).