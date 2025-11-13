¿Dónde y cuándo ver el UFC 322? Michael Morales se enfrenta a Sean Brady y buscará la victoria

Este sábado 15 de noviembre del 2025, el ecuatoriano Michael ‘Spiderman‘ Morales enfrenta al estadounidense Sean Brady en la categoría de los pesos wélter. El enfrentamiento será a tres asaltos en la cartelera estelar del UFC 322.

Morales es el número ocho de la división mientras que su rival, Brady, es el número dos. Una victoria al oriundo de Pasaje lo dejaría muy cerca del campeonato mundial que está en manos del australiano Jack Della Maddalena, que esa noche defiende el título ante el ruso Islam Makhachev.

El evento comienza a las 18:00 y la cartelera estelar a las 22:00. El peleador ecuatoriano estará subiendo al octágono aproximadamente a las 23:00. El evento será transmitido en ESPN mientas que la cartelera estelar, donde pelea Michael, será transmitido por Disney+.

El miércoles 12 de noviembre fue el día de medios y en una entrevista, Morales aseguró que finalizará a su rival en el primer asalto, tal como se lo pidió su madre, Katty Hurtado.

La clave para la victoria del ecuatoriano es estar listo para los derribos de su rival, no dejarse llevar al suelo y en el juego de pie, utilizar su boxeo y su larga distancia, para que en el transcurso de la pelea, encuentre un golpe que acabe con el estadounidense.

’Spiderman’ Morales tiene un récord profesional de 18 victorias de cero derrotas y un triunfo lo dejaría como el segundo de la categoría. ¡Teleamazonas estará presente en el evento con la cobertura completa del combate!