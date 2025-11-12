Michael Morales se convierte en Spider-Man en Nueva York antes de su pelea en la UFC

Michael Morales se prepara para su pelea en la UFC 322 con una peculiar sesión fotográfica. El ecuatoriano se convirtió en Spider-Man por las calles de Nueva York, Estados Unidos.

Morales se enfrentará al peleador estadounidense Sean Brady en el Madison Square Garden de Nueva York el próximo sábado 15 de noviembre del 2025. Este será uno de los combates más importantes de su carrera porque podría permitirle ocupar el segundo puesto de la categoría de los pesos wélter.

Tres días antes del evento, el peleador oriundo de El Oro encarnó a su superhéroe favorito y cuyo apodo a trascendido en el mundo de las artes marciales mixtas.

El ecuatoriano usó un traje completamente negro con detalles rojos. Salió a las calles al estilo Miles Morales, el Spider-Man originario del barrio de Brooklyn. "Tu amigable vecino", escribió la UFC en su cuenta oficial de Instagram.

Con 26 años, el tricolor es apodado por la prensa internacional como "el Spider-Man de la UFC", y él admitió que este personaje lo representa. "La gente no conoce a la persona detrás de la máscara. Puedes ser un superhéroe o puedes ser tú mismo. Por eso me gusta tanto Spider-Man", dijo Morales en agosto de 2024 antes de vencer al estadounidense Neil Magny.