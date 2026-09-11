El 'Superman' tricolor ascendió el templo 'xeneize' con su primera firma de gol

El ecuatoriano Enner Valencia anotó su primer tanto con Boca Juniors.

El grito de gol contenido finalmente explotó. Enner Valencia acabó con la sequía que arrastraba en el fútbol argentino y firmó su primera anotación con la camiseta de Boca Juniors ante Central Córdoba.

Transcurría apenas el minuto 11 de la primera mitad cuando el atacante tricolor aprovechó una oportunidad en el área rival para sellar el 2-0 parcial.

En una ráfaga ofensiva que incluyó un tanto previo de Ángel Romero al minuto 5.

El 'Superman' ecuatoriano venía sumando minutos en la liga local y en la Copa Sudamericana sin poder liquidar en las redes rivales.

Acaba la sequía para Enner Valencia la noche de este 11 de septiembre. Boca Juniors

Sin embargo, su insistencia en el frente de ataque dio frutos ante la afición 'xeneize', que celebró con euforia el bautismo de gol del capitán histórico de la Tri.

Este primer festejo marca un punto de quietud en el paso de Valencia por el balompié de Argentina.

Así libera la presión sobre sus hombros y ratifica la confianza de su cuerpo técnico para consolidarlo como la principal carta de gol del equipo bonaerense.