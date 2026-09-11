El entrenador Gustavo Alfaro renueva con Paraguay con miras al Mundial 2030

El entrenador argentino de Paraguay, Gustavo Alfaro, hace gestos desde la banda durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia

El argentino Gustavo Alfaro, artífice del regreso de Paraguay a un Mundial de fútbol, renovó como seleccionador de la Albirroja con miras a la próxima Copa del Mundo de 2030, informó este viernes el presidente de la federacion local.

El entrenador había puesto en duda su continuidad tras la eliminación de los guaraníes ante Francia en octavos de final de Norteamérica 2026, la primera cita mundialista a la que asistieron desde Sudáfrica 2010.

"2030 allá vamos", escribió el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, en Instagram.

El dirigente acompañó el mensaje con una foto junto a Alfaro, de 64 años, sosteniendo una casaca del equipo nacional con la fecha del siguiente Mundial.

Autodenominado el 'cazador de utopías' el entrenador argentino seguirá al mando de un plantel que sorprendió al eliminar en penales a Alemania en dieciseisavos y que llevó al extremo a Francia (1-0) en octavos.

Paraguay albergará un partido de la fase de grupos del Mundial 2030, la edición centenaria de la mayor cita del fútbol.

Argentina y Uruguay harán lo propio, mientras que el grueso de la competición se concentrará en España, Marruecos y Portugal.