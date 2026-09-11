FIFA anuncia que la sede de la final del Mundial 2030 se decidirá 'a su debido tiempo' 

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante su visita al nuevo Hotel Concentración de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

La sede de la final del Mundial 2030 se decidirá "a su debido tiempo", reafirmó este viernes a la AFP la Federación Internacional (FIFA), en reacción a unas declaraciones del presidente de la Federación Marroquí, Fouzi Lekjaa, asegurando que tendría lugar en su país.

Los coorganizadores de esta edición de 2030, Portugal, España y Marruecos, se disputan el derecho a acoger la final: Madrid apuesta por el reconocido estadio Santiago Bernabéu, feudo del Real Madrid, mientras Rabat juega la carta de la construcción de un estadio de unas 115 000 plazas en Benslimane, en la región de Casablanca.

En este contexto, el influyente presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, aseguró el miércoles que este evento planetario tendría lugar en su país.

"La provincia de Benslimane acogerá la final de la Copa del Mundo. Les guste a algunos o no", dijo el señor Lekjaa durante una reunión pública organizada en esta misma región, según un vídeo publicado por medios locales, entre ellos el semanario Tel Quel.

Preguntada por la AFP, la FIFA aseguró sin embargo el viernes que aún no se ha tomado ninguna decisión.

"Tal y como se indicó el 5 de agosto de 2026, la FIFA tomará una decisión a su debido tiempo", afirmó un portavoz de la máxima instancia del fútbol mundial.

Mientras las diferencias se acumulan entre los reinos vecinos, las palabras del presidente de la FRMF han suscitado agitadas reacciones en España.

Consultado sobre el tema el viernes en rueda de prensa, el entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, se pronunció él mismo a favor del estadio Santiago Bernabéu.

"Me gustaría que la final fuera en Lisboa, pero ya estoy contento de que un país como el nuestro tenga al menos un partido" del Mundial, declaró primero el técnico portugués.

Para Mourinho, "si puedes jugar en un estadio mítico, histórico, donde han jugado algunos de los mejores futbolistas de la historia, el estadio del club más importante de la historia del fútbol, creo que debería ser aquí", continuó.