Descubren una nueva cepa de VIH más virulenta e infecciosa

Un equipo de investigación internacional ha identificado una cepa de VIH altamente virulenta e infecciosa que probablemente comenzó a circular en los Países Bajos en la década de 1990 y ha infectado a más de 100 personas.

Si no se trata, esta cepa viral conduce a un nivel mucho más alto de virus en la sangre y una tasa de disminución del doble en las células inmunitarias clave en comparación con la progresión típica de la enfermedad del VIH.

El equipo de investigación, dirigido por científicos de la Universidad de Oxford con contribuciones clave de Stichting HIV Monitoring en Ámsterdam, ha enfatizado que estos hallazgos no son motivo de alarma.

Esta cepa particular del VIH responde bien al tratamiento antirretroviral, que tiene el beneficio adicional de bloquear la transmisión.

Si bien la cepa aún podría transmitirse a nuevas personas, una vez que alguien infectado inicia su tratamiento no enfrentará mayor riesgo de enfermedad o muerte.

El Dr. Douglas D. Richman, virólogo clínico de la Universidad de California en San Diego, quien no participó en el estudio, elogió el nuevo artículo, publicado el jueves en Science, como “la primera descripción convincente de una variante del VIH que parece ser más virulento”.

“La lección más importante para llevar a casa es que no es como una nueva variante de Ómicron aquí y que vamos a tener una nueva ola de algún problema terrible”, dijo Richman.

Sin embargo, Michael Emerman, virólogo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, expresó su preocupación por el posible impacto del artículo en la imaginación popular y anticipó que “será interpretado como una súper cepa mortal del VIH”.

Existe un precedente de cómo la comunicación sobre la epidemia del VIH puede causar un pánico público innecesario.

En 2005, investigadores de la ciudad de Nueva York descubrieron que un hombre gay local había contraído recientemente una cepa del VIH que creían que era altamente virulenta (enfermó de SIDA durante no más de 20 meses después de la infección) y ampliamente resistente a los tratamientos antirretrovirales disponibles. El hombre reportó uso habitual de metanfetamina y sexo frecuente sin condón con múltiples parejas.

