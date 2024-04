Al menos cuatro deslaves se han registrado en la vía Cumandá-Pallatanga, en Chimborazo, en los últimos tres días. Estos deslizamientos han dejado incomunicadas a decenas de personas que viven en la zona.

Estos estragos fueron el resultado de deslizamientos de tierra por las intensas lluvias registradas desde el fin de semana. A lo largo de la vía Cumandá- Pallatanga se reportaron derrumbes en las comunidades Cruz de Hueso, La Soberana y Chaguarpata.

Por ejemplo, la Secretaría de Gestión de Riesgos informó que, el domingo 21 de abril de 2024, hubo un deslizamiento de la mesa vial en la E-487 en el cantón Cumandá, sector Cruz de Hueso, a la altura del kilómetro 13. Esta vía es la que conecta a Riobamba.

Según esa Secretaría de Estado, este deslizamiento fue de «considerable magnitud» y ha provocado el colapso de la vía de primer orden «lo que imposibilita el tránsito vehicular por el área afectada».

Además, los deslizamientos han hecho que los habitantes de la comunidad La Soberana abandonen su hogar por temor a un nuevo deslave. La moradora María Chincha dijo que debe pedir posada en casas de amigos. «No puedo estar en mi casa con mis niños».

Por su parte, Juan Siquicela cuenta que su casa está llena de lodo. «Aquí no hay agua, no hay luz, no hay nada». En La Soberana viven alrededor de 20 familias, de las cuales 10 han abandonado sus casas, pues en esa zona no hay energía eléctrica, ni agua potable como consecuencia del deslave.

Incluso, los habitantes tuvieron que armar una camilla improvisada para trasladar a una persona herida para trasladarla al centro médico de Cumandá.

