“He pedido que podamos conversar con el presidente (Daniel Noboa) para tener información más certera sobre los apagones”, dijo Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El comunicado (del Ministerio de Energía) llama mucho la atención y para eso es urgente que tengamos datos más cercanos a la realidad para que el CNE pueda tomar medidas de contingencia el día de las votaciones”, dijo Atamaint, este martes 16 de abril del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Atamaint recuerda que el CNE deberá estar listo desde el jueves 18 de abril, porque el proceso inicia con el sufragio de las personas privadas de libertad (PPL) y luego con el voto en el exterior.

Además, la titular del órgano electoral recalca que se deberá contar con el suministro de energía sin interrupciones a partir de las 17:00 del domino cuando empieza el proceso de escrutinio y la transmisión de resultados.

Lea también:

“Este proceso electoral es especial porque son 11 preguntas y cada una tiene que generar un acta. Es como elegir 11 dignidades y eso va a tomar tiempo y todo lo que viene se necesita al 100% energía”, agregó Atamaint.

La presidenta del CNE considera que “estos racionamientos ayudarán para que el fin de semana se tenga suministro de energía eléctrica y todo el proceso electoral se desarrolle con normalidad”.

Sobre el voto en el exterior, reveló que las áreas técnicas el CNE recomendaron suspender las votaciones en Monterrey y Ciudad de México (México) e Israel por los problemas de seguridad. Sin embargo, esta situación se resolverá este martes en la reunión del pleno.

“Nosotros debemos agotar los mecanismo posibles para garantizar el derecho a sufragio, pero este derecho tiene que darse en situaciones de seguridad. Lo que vemos es que las medidas de contingencia se podrían aplicar, pero lo que hace que no se recomiende las elecciones es el factor tiempo. Cualquier medida de contingencia que quisiéramos implementar no nos alcanza el tiempo, al ser en el exterior no llegarían los recursos”, agregó.

Finalmente, Atamaint señaló que el material está listo en 19 provincias y el jueves 18 de abril empezará a distribuirse en las zonas de difícil acceso. Y aclaró no se ha reportado ningún incidente mayor en la campaña.

También en Teleamazonas: