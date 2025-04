Actualizado 09:00

“Solamente en casos extremos, que sucedan en la noche para amanecer domingo (13 de abril del 2025), se declara cualquier cambio en los recintos o que no podrá haber elecciones”, afirmó Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Estamos listos para hacer los ajustes necesarios y estar a punto», reiteró Atamaint este lunes 7 de abril del 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Diana Atamaint afirmó que el CNE se encuentra listo para realizar los últimos ajustes en los detalles de la segunda vuelta electoral entre Daniel Noboa, de ADN, y Luisa González, de la Revolución Ciudadana. La funcionaria detalló que, el domingo 6 de abril del 2025, se puso a prueba al 100% los centros de digitalización de actas para que la transmisión de los resultados sea fluida.

No obstante, la titular del organismo electoral reveló que se detectaron problemas de la situación climática en centro de digitalización de actas, sobre todo en la Costa. Pero aseveró que durante esta semana, del 7 al 12 de abril, se solventarán para esta apunto en el balotaje.

Sobre el posible cierre o cambios de centro de votación en las zonas afectadas por las intensas lluvias, Diana Atamaint recalcó que todos los recintos tienen contingencias ante cualquier adversidad realizar cambios.

“No tiene nada que ver criterios políticos, son técnicos. Lo que buscamos principalmente que las y los ecuatorianos ejerzan su derecho al voto y de esa manera el CNE pueda garantizar ese acceso dando alternativas de solución y no quedarnos en la comodidad de nuestros escritorios diciendo no es posible hacer elecciones”, sentenció Atamaint.

También, la Presidenta del CNE aseveró que el proceso se transparente y la organizaciones políticas puede asegurarse de ello con la acreditación de 50 000 delegados, quienes podrán desplazarse en los diferentes recintos electorales.

¿A qué hora se publicarán los resultados del balotaje?

Atamaint adelantó que los resultados oficiales se podrán visualizar desde las 18:00 del domingo, pero a partir de las 21:00 se podrá tender una tendencia estabilizada. Sin embargo, advirtió que si los márgenes de diferencia entre los candidatos son muy cortos se tendrá que esperar a que todos los votos sean contabilizados, incluidos los votos con inconsistencias.

“Si el margen es estrecho tenemos que esperar que todas las actas que tienen que salir de las áreas de difícil acceso lleguen. Pero, en la noche del domingo 13 tendremos una tendencia o una contabilización de más del 90% de las actas generadas”, agregó.

Finalmente se refirió a las declaraciones de los observadores internacionales. Diana Atamaint aseguró que no hubo ningún cambio de reglas en la contienda electoral sino que se operativizó el proceso para “garantizar el derecho al sufragio libre y secreto para dar legitimidad”.

