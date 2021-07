Dibu Martínez reveló qué le dijo a Mina luego de la tanda de penales

La Copa América tuvo un pasaje muy destacado y fue la actuación de Emiliano El Dibu Martínez, portero de la Selección Argentina, especialmente en la tanda de penales ante Colombia.

En la semifinal del torneo, Dibu Martínez se convirtió en figura atajó tres penales y puso a todos a hablar sobre su personalidad bajo los tres palos y su forma de afrontar a los rivales segundos antes del tiro desde los once pasos.

Uno de los penales más comentados fue el cobrado por Yerry Mina, defensor colombiano, que sucumbió ante la volada del Dibu Martínez. Segundos antes del cobro, el portero le lanzó frases al jugador cafetero que, según hinchas y algunos periodistas deportivos, influyó en la forma de cobrar el lanzamiento.

Según el portal de noticias deportivas de Yahoo, “Ya con la cabeza más fría y tras haber conseguido el objetivo, Dibu reveló que se comunicó con el defensor y contó sobre la charla que tuvieron. «Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo: ‘Disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido’. Él me contestó todo muy profesional», declaró”.

La actuación del guardameta incluso fue comentada por el popular Ibai Llanos

Esa ‘actitud’ que el Dibu Martínez tomó sobre el campo de juego provocó críticas por parte de periodistas e hinchas, pero el portero también habló sobre ello y dijo que fue una oportunidad que él vio y decidió tomarla en su camino hacia la consecución del pase a la final.

«Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad. Cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota», dijo el portero.