¡Susto en Hungría! Cámara aérea cae envuelta en humo en pleno partido

Un inusual incidente interrumpió un partido amistoso internacional en Europa. Una cámara aérea utilizada para la transmisión televisiva cayó sobre el terreno de juego durante el encuentro entre Hungría y Kazajistán, provocando sorpresa entre jugadores, árbitros y asistentes.

El hecho ocurrió en el Nagyerdei Stadion, durante el amistoso que disputaban las selecciones de Hungría y Kazajistán como parte de su preparación para futuros compromisos internacionales.

La situación obligó a detener temporalmente el desarrollo del encuentro mientras se retiraba el equipo dañado.

A camera literally fell out of the sky during Hungary vs Kazakhstan 😳📹



You don’t see that every day… 👀 pic.twitter.com/vSu9FMEcr1 — World Cup Media 2026 (@WCMEDIA2026) June 9, 2026

Humo y pánico: Así fue la caída de la 'spidercam'

Según reportes del incidente, el artefacto conocido como "spidercam" presentó un recalentamiento durante la transmisión. Instantes después comenzó a emitir humo y terminó desplomándose con fuerza sobre el campo de juego.

La caída ocurrió a pocos metros de un camarógrafo que se encontraba trabajando a nivel de cancha. A pesar de la cercanía del impacto, no se reportaron personas heridas ni afectaciones entre los futbolistas, cuerpo técnico o personal de producción.

Humo y pánico: Así fue la caída de la 'spidercam'

Tras el incidente, los organizadores suspendieron momentáneamente el partido para retirar el equipo y verificar que existieran condiciones seguras para continuar. Minutos después, el compromiso se reanudó sin mayores contratiempos.

El amistoso finalizó con victoria de Hungría por 3-1 sobre Kazajistán, en un encuentro que quedó marcado por este inusual episodio más allá del resultado deportivo.

¡¿PERO QUÉ?! ¡UNA CÁMARA SE CAYÓ DEL TEJADO DEL ESTADIO EN PLENO PARTIDO!!! 😳😳😳😳



Esto ocurrió durante el partido 🇭🇺 Hungría - Kazajistán 🇰🇿 que se disputaba en Debrecen, en Hungría.



El drama se evitó por los pelos... 😰



Vía: @lnstantFoot

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Ninguna de las dos selecciones participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hungría quedó fuera de la clasificación europea al terminar detrás de Portugal e Irlanda en su grupo, mientras que Kazajistán no logró superar a Bélgica y Gales en su camino hacia el torneo.