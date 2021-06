Dua Lipa dice que le gustaría incursionar en el mundo de la actuación

Si hay una estrella musical de los últimos tiempos esa es Dua Lipa que se consagró como referente del pop actual con el lanzamiento de su más reciente disco Future Nostalgia.

Gracias a las redes sociales no hay quien no haya escuchado alguna canción de Dua Lipa o por lo menos su nombre y también hay fanáticos que se vuelven locos con cada foto, cada video, cada noticia de la cantante.

Y una de esas noticias trascendió hoy, cuando varios medios de comunicación replicaron la intención de Dua Lipa de tener una incursión en el mundo de la actuación.

«Creo que es algo que me encantaría hacer. Desde luego, quiero explorar esa faceta y empezar a cultivarla con un pequeño papel. Pienso que he ganado confianza en mí misma durante los últimos años, he hecho un poco de todo aquí y allá, y estoy convencida de que he descubierto una parte de mi lado interpretativo con los vídeos musicales», reveló la cantante de origen albanokosovar.

Los fanáticos de Dua Lipa se mostraron emocionados por imaginarse a su cantante preferida en otro ámbito artístico distinto al musical, pero al parecer tendrán que esperar porque no hay nada concreto y la misma cantante dijo que de hacerlo, lo hará en un futuro.

Y es que muchos se preguntan ¿hay algo que Dua Lipa no haga bien? Y un ejemplo de esto es su gran capacidad para conquistar el mundo de la música y llegar a todos los rincones del mundo con su música.

Recientemente se anunció la postergación de la gira que Dua Lipa tenía planeada por Europa pero la talentosa cantante publicó en sus redes sociales nuevas fechas y nuevas ciudades.