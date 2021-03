Dulce María revela que los otros RBD no le hablan

Anahí, Mayte Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann hace varios meses planearon el reencuentro de RBD

Pero algo que resultó “decepcionante” para algunos fans es que no se reunió la agrupación completa, pues Alfonso Herrera y Dulce María fueron los grandes ausentes en el concierto que se transmitió via streaming.

Dulce María al ser cuestionada respecto a si se arrepiente o no de no haber participado en el concierto aseguró

“No, definitivamente no (me arrepiento), y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, expresó como el motivo principal de su decisión.

Y es que a punto de dar a luz y en medio de la pandemia, a Dulce María le pareció arriesgado dar un concierto, ya que , si bien fue online, habría muchas personas involucradas detrás de escena, y sin duda pondría en peligro a su recién nacida y a su esposo.

¿Ruptura con sus compañeros?

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la cantante dejó entrever una ruptura con sus compañeros de RBD, pues añadió que no ha tenido contacto con ellos desde que se negó a participar.

Contó que les envió un mensaje de audio extenso explicando sus razones para no ser parte de este reencuentro, pero nadie le respondió, y hasta el momento sigue sin haber un contacto con ellos en lo absoluto.

“La última vez que hable con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, finalizó la cantante.

Christopher Uckermann y la noticia sobre RBD que ningún fanático quería escuchar

En diciembre de 2020, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann volvieron a darle vida a RBD al reunirse en un show virtual que despertó la nostalgia de muchos.

Sin embargo, en un encuentro con la prensa, Uckermann confirmó el cese de presentaciones.

La agrupación mexicana, que surgió de la serie “Rebelde”, no seguirá ofreciendo conciertos en los próximos dos años, según el cantante

“Por ahora te puedo decir que no [habrá más shows]. Yo creo que en los próximos dos años no creo que vaya a haber conciertos”, manifestó.

Christopher Uckermann además contó que el concierto #SerOParecer2020 estuvo a punto de cancelarse.

“Fue un reto hacer el show, yo fui el que hablé con todos para organizarlo y fue una odisea, unos meses complicados, uno por los tiempos y luego por lo que se requería y respetar todo lo del COVID-19. Días antes estuvimos a punto de cancelar, porque hubo muchas trabas”, comentó.