La ecuatoriana Debbie Mucarsel-Powell busca llegar al Senado de EE.UU.

La excongresista demócrata de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell anunció, el 22 de agosto del 2023, que competirá en las elecciones de 2024 por el puesto en el Senado de Estados Unidos que actualmente ocupa el exgobernador de Florida Rick Scott (2011-2019).

Soy una inmigrante, una latina y una madre. No tengo miedo de competir con cualquiera que no ponga a Florida en primer lugar. Este mensaje es para ti, Rick Scott. Por eso me presento al Senado», anunció en un mensaje en la red X. antes Twitter.

En su primer video de campaña, Mucarsel-Powell, de 52 años y madre de tres hijos, fruto de su matrimonio con Robert Powell, defendió el Medicare, el seguro médico para personas mayores de 65 años de edad, y el control de armas. Además, se comprometió a luchar para que todas las personas en EE.UU., «sin importar de donde vengan», puedan cumplir su «sueño» y ejercer sus derechos.

También hizo un juego de palabras con las iniciales de su nombre «DMP», de las que dijo que significan «Don’t Mess with my People» («No perjudiques a mi gente» en español). También arremetió contra Scott, al que acusó de haberse enriquecido y tratado de conculcar los derechos del pueblo como gobernador y luego senador.

Trayectoria

En 2018 Mucarsel-Powell, que llegó a EE.UU. con 14 años, se convirtió en la primera persona nacida en Suramérica en ganar una plaza en el Congreso de EE.UU.

Después de perder en 2020 su escaño en el Cámara de Representantes, que pasó a manos del republicano Carlos Giménez, ha ejercido como asesora y portavoz en Florida de la organización por el control de armas que lidera la excongresista demócrata Gabby Giffords, quien sufrió un grave daño cerebral a causa de un tiroteo en Arizona en 2011.

En el video divulgado este martes menciona que su padre, Guido Mucarsel Yunes, un empresario de origen brasileño, murió en Guayaquil (Ecuador) a causa de la violencia armada.

La excongresista ha denunciado públicamente las políticas ultraconservadoras del actual gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en temas como el aborto, la identidad de género y el porte de armas.

Razones para el ir al Senado

Sobre las razones de esa decisión dice que los floridanos están «cansados» del extremismo de las políticas de ultraderecha del gobernador Ron DeSantis, candidato a la nominación republicana en 2024, de que Rick Scott «no nos represente en el Senado» y de que Florida sea un estado con un costo de vida por encima del promedio de EE.UU. que resulta imposible de cubrir para muchos de sus habitantes.

Scott, que fue gobernador de 2011 a 2019, «ha dado la espalda a muchos floridanos. Él quiere subir los impuestos a la clase media y reducirlos para las personas como él, que se ha enriquecido desde esa posición en el Gobierno», subraya.

«Uno de los temas más críticos para muchas personas que viven aquí es el programa de Medicare y el Seguro Social. Scott redactó un plan para hacer recortes en el programa», agregó.

Trabajo en favor de migrantes

Como alguien que llegó aquí gracias a que el entonces presidente, Ronald Reagan, abrió la puerta a miles de ciudadanos de otros países «entendiendo que EE.UU. depende de ellos para el crecimiento económico, para la diversidad que hace este país tan especial», la excongresista rechaza los ataques y la «criminalización» de los inmigrantes sin documentos por parte de la «extrema derecha».

Especialmente en Florida, los inmigrantes son «la columna vertebral de la economía», pero muchos han dejado este estado por miedo a las leyes de DeSantis y «eso está afectando a muchos negocios», dijo Mucarsel Powell.

Mucarsel Powell lamenta que «ninguna Administración, ni demócrata ni republicana, haya podido aprobar una reforma migratoria» y considera que es «sumamente importante comenzar con darle un paso a la ciudadanía a los ‘soñadores’ que han estado aquí toda su vida».

«Desde niños que son americanos, como muchos de nosotros, pero no lo tienen en un papel. Es hora de sentarnos a la mesa a discutir soluciones», afirmó sobre los hijos de inmigrantes llegados en la infancia que fueron beneficiarios de una ley (Dream Act) promovida por Barack Obama durante su Presidencia (2009-2017) y ya no es efectiva.

Habla de Ecuador

La candidata a senadora sigue teniendo fuertes lazos con Ecuador, donde viven «muchos» de sus familiares, y se declara preocupada por la violencia y la inseguridad que viven los ecuatorianos a causa del creciente poder del narcotráfico.

«Lo que está sucediendo en Ecuador es completamente inaceptable. El nivel de inseguridad que están viviendo los ecuatorianos está causando mucha inestabilidad», dice.

A su juicio, la OEA, la ONU y otros organismos internacionales, además de EE.UU., deberían apoyar «la seguridad de ese país, porque no solamente va a afectar a Ecuador, va a afectar a toda la región».

Mucarsel Piwell hizo votos para que «los ecuatorianos salgan a votar en la segunda ronda (de las elecciones presidenciales) por democracia, seguridad y libertad». EFE

