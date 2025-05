Actualizado 06:55

Ginebra, AFP |

Estados Unidos y China anunciaron, el lunes 12 de mayo del 2025, una suspensión de 90 días de la mayoría de los aranceles que se habían impuesto mutuamente, marcando una desescalada en su guerra comercial.

La suspensión entrará en vigor «de aquí al 14 de mayo«, anunciaron las dos mayores potencias mundiales en un comunicado conjunto publicado tras dos días de negociaciones en Ginebra, Suiza.

Ambas partes acordaron reducir temporalmente sus «aranceles recíprocos» en 115 puntos porcentuales durante un periodo de 90 días, detallaron el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer.

De este modo, los productos chinos importados en Estados Unidos pagarán un arancel del 30% y los productos estadounidenses importados a China uno de 10%. Minutos después del anuncio, la Bolsa de Hong Kong ganó más de 3%, mientras que el dólar subió ante el yen y el euro.

«Queremos una (relación) comercial más equilibrada«, declaró desde Ginebra Scott Bessent. Él alegó que las barreras aduaneras introducidas en los últimos meses habían establecido de facto un «embargo» al comercio entre ambos países.

La reducción de estos gravámenes se enmarca «en el interés común del mundo«, comentó por su parte el Ministerio chino de Comercio, aplaudiendo «progresos sustanciales» en las negociaciones comerciales con Washington.

Esta pausa es el resultado de dos días de negociaciones en Ginebra entre Bessent y Greer, por parte estadounidense, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, por parte china.

From @WhiteHouse



🚨BREAKING: U.S. Announces China Trade Deal in Geneva pic.twitter.com/jGqqjKDW8a