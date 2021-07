EEUU envía más 3,5 millones de vacunas a Argentina

Estados Unidos dijo el viernes que enviará 3,5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 hacia Argentina en momentos en que la nación sudamericana enfrenta más de 100.000 muertos por la pandemia.

Las dosis de la vacuna Moderna fueron donadas directamente por Estados Unidos a la Argentina y llegarán el sábado, indicó un funcionario de la Casa Blanca que pidió no ser identificado como parte de la política interna de la institución.

“Nos sentimos orgullosos de poder enviar estas vacunas seguras y efectivas a la gente de Argentina”, expresó el funcionario en una declaración escrita junto al anuncio enviado a The Associated Press por correo electrónico. “Estamos haciendo esto con el único objetivo de salvar vidas”, indicó tras asegurar que no se pide ningún tipo de favor o concesiones a cambio.

La distribución de vacunas ha sido desigual entre los países desarrollados y los de medianos y bajos ingresos. En Estados Unidos, donde casi la mitad de la población de está completamente inmunizada, hay un sobrante de vacunas. Tras un comienzo en donde la población estaba ansiosa por vacunarse, ahora las autoridades se esfuerzan por convencer a los que aún no lo han hecho.

Millones de dosis

Argentina es uno de los países de la región con más decesos por cada 100.000 habitantes, a pesar de haber dispuesto medidas estrictas y una de la cuarentenas más severas. Actualmente busca acelerar el plan de vacunación en momentos en que la variante Delta aparece como una amenaza en el invierno austral.

Hasta ahora Argentina ha registrado 4,7 millones de casos de coronavirus y 100.695 fallecidos, según el Centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

De una población de unos 45 millones de habitantes, unas 21,3 millones de personas han recibido una primera dosis de las tres vacunas disponibles en Argentina -Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm,- y casi 5,2 millones las dos dosis, de acuerdo con las últimas cifras oficiales del Ministerio de Salud argentino.

La Organización Panamericana de la Salud ha instado a todos los países desarrollados a que donen vacunas para los que no pueden acceder a ellas. Parte de las donaciones se han hecho a través del mecanismo COVAX y otras, como la que anunció Estados Unidos con Argentina, a través de acuerdos bilaterales directos.

Hasta ahora se han entregado unos 26 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a 31 países de América Latina y el Caribe a través de COVAX. Sin embargo, sólo el 14% de la población de la región ha sido inmunizada y algunos países no han alcanzado a vacunar a más del 1% de la población, según información de la OPS.

Además de los 2.000 millones de dólares donados al mecanismo COVAX de las Naciones Unidas, Estados Unidos comprará unos 500 millones de vacunas Pfizer-BioNTech para entregar este año a los países de la Unión Europea de bajos y medianos ingresos.

Los países industrializados del G7 comprometieron otros 500 millones de dosis a ser distribuidas en diferentes lugares del mundo.

Los expertos han dicho que para poder controlar la pandemia es necesario que al menos un 70% de la población esté vacunada.