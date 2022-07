El anuncio de Karol G que entristeció a sus fanáticos

La cantante colombiana Karol G realizó un emotivo anuncio en sus rede sociales sobre el cambio de look que se realizó y que se espera que lo presente en los próximos días.

«No sé por donde empezar… pero lo que voy a decir va a salir de los más profundo de mi corazón. Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo«, inició el extenso texto de la interprete de ‘BICHOTA’ donde anunció el cambio de uno de sus looks más icónicos.

El pelo azul se convirtió en una tendencia mundial. Miles de fanáticos replicaron su estilo como símbolo de apoyo y admiración durante cada presentación que realizaba la artista.

Por esta razón, Karol G decidió despedirse de este look con unas vacaciones a los lugares que están en su «lista soñada» junto a varios amigos.

«Nos despedimos por todo lo alto !!! … con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo; del álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras Sold Out, de mis primeros estadios, de cancioncitas pa mi desahogo, de canciones por que si, de que trabajadera (Aunque sigue), de canciones #1s; de personas que adoré pero simplemente no me hacían bien, de que forma pa reírmey pasar bueno… De tomarme las 200 copas con mis amigos, hasta sentirme tan libre como en Provenza y si …. de mi pelo azul», continuó.

También acompañó la emotiva publicación en Instagram con una serie de historias de los mejores momentos con su icónico pelo, a los que también calificó de «los mejores de su vida».

Finalmente, aseguró sentirse lista para todo lo que viene. «Y no, ya no tengo el pelo azul pero se que vamos a amar juntos todo lo que viene!!!».

REACCIÓN DE LOS FANÁTICOS DE KAROL G

Sus fanáticos se mostraron nostálgicos por la noticia, incluso llenaron las redes sociales con emotivas publicaciones y memes. Algunos le mostraron su apoyo y vaticinaron muchos éxitos para Karol G al despedirse de su pasado.

«Karol G con el color azul fue el dolor de muchos»; «Ahora sí se cerró el ciclo»; «Me dio tanto sentimiento verla pero se merece todo, que grande es», fueron algunos d elos comentarios.