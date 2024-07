El ecuatoriano Alexander Cepeda gana el Tour de l’Ain 2024

Alexander Cepeda, ciclista ecuatoriano, se consagró campeón del Tour de l’Ain este lunes 15 de julio del 2024. ‘El Chalequito’ mantuvo el liderato conseguido en la jornada anterior para consolidarse como el mejor de la corta carrera francesa.

El tricolor dominó la prueba de tres etapas al superar al francés Rémi Capron y el italiano Stefano Oldani con 24 y 28 segundos, respectivamente. Cepeda consiguió el título con un recorrido de 445 kilómetros en 10:39:23.

Cepeda, del EF Education – Easypost, compitió desde el sábado 13 de julio con el arranque en Laiz, donde no tuvo mayor relevancia. Sin embargo, en la segunda etapa de montaña, entre Saint – Vulbas y Lélex Monts Jura, demostró sus capacidades adjudicándose la jornada que lo mantuvo como líder.

En la última etapa, disputada este lunes en Lagnieu el ecuatoriano se aferró al maillot amarillo y con ello consiguió la medalla de oro.

💥💥💥Alexander Cepeda wins the yellow jersey at the Tour de l’Ain! The whole team did huge turn to defend his GC lead on the third and final stage. Congratulations squad! pic.twitter.com/aFRBkAXjhY