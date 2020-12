El Nacional vive un duro momento de conflicto entre directivos y extécnicos

0 0

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 42 Segundos

La crisis que afecta a El Nacional parece ahondarse cada vez más. Esta vez, las declaraciones de la presidenta del club, Lucía Vallecilla, fueron en contra del exdirector técnico Édison Méndez.

Pero el propio Méndez no se quedó callado y también descargó munición contra la presidenta de los puros criollos.

Previo al partido entre El Nacional y Aucas, Vallecilla indicó: «Por resolución del Directorio, se decidió que el profe (José) Villafuerte se haga cargo del primer plantel. Al señor Édison Méndez se le llamó la atención por algunas situaciones que pasó en el interior del club», declaró a Sonorama.

«El señor Edison Méndez dejó ingresar a la concentración licor, más de tres jabas para tomar con jugadores y representantes de jugadores», afirmó.

“Los jugadores de El Nacional me dijeron que el señor Edison Méndez dañó al grupo, los propios jugadores me lo dijeron en reunión conjunta. El señor Méndez pudo ser un gran jugador pero sí deja mucho que decir en lo personal», agregó.

La respuesta de Édison Méndez

En diálogo con Radio La Red, Méndez respondió a las acusaciones en contra de él y su cuerpo técnico.

“En la comisión del lunes la presidenta expresó que debíamos sacar varios jugadores para poner a otros. Fue una sorpresa porque nunca iba a esas reuniones. Respetuosamente le argumenté porqué juega cada jugador y le dije que no iba a aceptar imposiciones en mi cuerpo técnico”, sostuvo.

Agregó que la noche del lunes recibió llamadas de la presidenta hasta cerca de medianoche pero no atendió. Al día siguiente fueron al complejo de Tumbaco para despedirse del plantel. “Cuando me piden los líderes del equipo que no nos vayamos y que les ayudemos en los últimos partidos, la presidenta ya tenía listo al profe Zuleta. Pero viendo que los jugadores no aceptan su llegada, me pide que me quede, porque 6 jugadores se estaban yendo del club”, acotó.

Sobre el ingreso de licor al complejo, Méndez dijo: “es una mentira de aquí al cielo, hicimos una parrillada para integrar el grupo. La gente que no cobra hace varios meses, de la cocina. Llevaba comida, el pan en las mañanas, eso creo no le gustó a la presidenta”, culminó.

José Villafuerte dirigirá a El Nacional en la última etapa de LigaPro