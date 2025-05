Actualizado 09:57

Redacción Teleamazonas.com I

Eliminatorias: Perú confía en Paolo Guerrero para sus duelos ante Colombia y Ecuador. El técnico interino Óscar Ibáñez definió la convocatoria de 25 jugadores que participarán en los duelos ante el cuadro cafetero (5 de junio del 2025) y contra la Tricolor, el 10 de junio.

El elenco del ‘Rímac’ confía aún en el experimentado delantero Paolo Guerrero (41 años) como una de sus principales armas ofensivas. El atacante de Alianza Lima cumple una campaña solvente en la Copa Libertadores, con el elenco de los ‘Íntimos de la Victoria’.

En la nómina también aparecen otros futbolistas históricos como el golero Pedro Gallese, del Orlando City de la MLS de Estados Unidos; también Renato Tapia, del Leganés de España o el retorno de Gianluca Lapadula del Spezia, del ascenso de Italia.

Esta es la convocatoria de Ibáñez para medirse a Colombia y a Ecuador

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar, PER), Diego Enríquez (Sporting Cristal, PER).

Defensores: Carlos Zambrano (Alianza Lima, PER), Renzo Garcés (Alianza Lima, PER), Luis Abram (Atlanta United, USA), César Inga (Universitario, PER), Oliver Sonne (Burnley FC, ING), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Miguel Trauco (Alianza Lima, PER).

Mediocampistas: Renato Tapia (Leganés, ESP), Pedro Aquino (Santos Laguna, MEX), Erick Noriega (Alianza Lima, PER), Piero Quispe (Pumas, MEX), Sergio Peña (Paok Salonica FC, GRE), André Carrillo (Corinthians, BRA), Edison Flores (Universitario, PER).

Delanteros: Andy Polo (Universitario, PER), Kevin Quevedo (Alianza Lima, PER), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Kenji Cabrera (Melgar, PER), Gianluca Lapadula (Spezia, ITA), Paolo Guerrero (Alianza Lima, PER).

Perú recibirá a Ecuador en Lima, el martes 10 de junio del 2025. El elenco albirrojo ocupa el noveno lugar en la tabla de posiciones con 10 puntos. Ecuador es segundo en la tabla, con 23 puntos.