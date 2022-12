Elizabeth Otavalo: Presumo que Germán C. y Josselin S. agredieron a mi hija

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, dijo en nuestro espacio de entrevistas en 24 horas del noticiero de Teleamazonas que ella presume que Germán C. y Josselin S. agredieron a su hija la noche del 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía.

“Mi hija entró a la Escuela de Policía, luego de eso la cadete Josselin S. y German C. fueron quienes le vieron por última vez a María Belén Bernal con vida. Yo presumo que los dos le agredieron, que es falso lo que dice la cadete que estuvo en la habitación contigua”, dijo la madre.

Además, aseguró que Josselin S. la noche del asesinato iba a dormir en la habitación de Germán C. “A lo mejor mi hija llegó y les encontró infraganti y de ahí ya no sabemos quién saca el cuerpo de María Belén de la Escuela Superior de Policía”.

Por otro lado cuestionó: “¿Quién le ayuda a German C. a cortar las cortinas, a lijar las paredes que estaban con sangre?”.

Y también fue enfática: “Hay una cosa que nadie la puede cambiar y es que a mi hija la asesinaron dentro de la Escuela Superior de Policía y el Estado estrictamente es el responsable”.

Búsqueda

Tras 80 días del asesinato de María Belén Bernal no se han llegado a nuevas conclusiones ni existe un pronunciamiento sobre las investigaciones del caso. Tampoco se conoce el paradero del principal sospechoso.

“Tengo entendido que existen búsquedas en Colombia y otros países pero no hay resultados. El objeto de una búsqueda a un Policía por parte de la Policía lastimosamente no hay transparencia. No sé lo que está pasando en tales búsquedas” comentó la madre de María Belén.

La falta de celeridad y de resultados en el caso también ha puesto en duda a Elizabeth Otavalo. “Yo dependo estrictamente del Estado que prácticamente es una indolencia, dependo de la Policía Nacional que no me da información o que obstaculiza la información y dependo del Gobierno pero entre este triangular no tengo resultados y el objetivo simplemente es la no captura de German C.”, expuso Otavalo.

"Señores asambleístas, no les vengo a pedir de favor, ese es su trabajo”. Elizabeth Otavalo, madre de #MariaBelenBernal, comparece en la Asamblea. https://t.co/sCm4YKSG55 pic.twitter.com/NeJZgKqZ4h — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 27, 2022

Diligencias

Asimismo informó que las autoridades no hicieron un parte en la fecha que ocurrió el delito. Fue el 13 de septiembre cuando se elaboró el documento para iniciar con la búsqueda. Sin embargo, ese mismo día Germán C. salió de Fiscalía tras ser detenido durante 8 horas.

“Todos sabemos que Elizabeth Otavalo empezó a hacer una búsqueda completamente sola y luego de eso se presionó y fue la razón de que otras instituciones se incluyeron a esta búsqueda” indicó la madre de Bernal.

Ella aseguró que el día 20 de septiembre conversó con el encargado de la búsqueda quien le informó que se realizará la gestión en el cerro Casitagua desde las 7:00.

“Oh sorpresa el 20 la Policía con el equipo que estuvo liderando fueron a la 1:00 am sin Fiscalía, sin la madre, sin veedores. Básicamente eso me llama la atención porque dos veces anteriores ya habíamos buscado y los equipos motorizados ya estuvieron por ahí y no se encontró nada”, agregó Otavalo.

Sin embargo, el día 21 de septiembre en una rueda de prensa el exministro Carrillo anunció el hallazgo de un cuerpo sin vida en el Casitagua y de esa manera Otavalo se enteró de la realización de esa diligencia.

“Yo como su madre podía identificar sus manos, sus brazos, sus rasgos. La encontré vilmente enterrada en ese cerro”, dijo Elizabeth.