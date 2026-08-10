Terremoto provocó caída de un motel en Cali; rescatistras buscan sobrevivientes

El motel Molino Rojo fue una de las estructuras más afectadas en Cali, Colombia, por el terremoto de este lunes 10 de agosto.

El terremoto de 7.4 grados que sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 deja más de un centenar de muertos y decenas de heridos e infraestructuras colapsadas, según reportan las autoridades.

En el municipio de Cali, una de las ciudades más afectadas y en la que ya se contabilizan más de 300 heridos, un motel se vino abajo y dejó decenas de personas atrapadas.

Se trata del Motel Molino Rosa, ubicado al sur de la ciudad. Imágenes en redes sociales muestran el momento en que una de las torres de cuatro pisos colapsó, dejando personas atrapadas en el interior.

Tras la emergencia, ciudadanos de distintas partes se han desplazado hacia el sitio para colaborar en las tareas de rescate.

Imágenes en redes sociales muestran que en el sitio también hay grúas intentando levantar los restos de cemento para hallar sobrevivientes.

Según el último reporte de la alcaldía de Cali, en esa ciudad hay más de 300 personas heridas y alrededor de 15 muertos tras el terremoto. No se descarta que la cifra aumente en el transcurso de la tarde.

Asimismo, en 16 edificaciones se ha registrado un colapso de infraestructura, lo que prende las alarmas en la capital del Valle del Cauca, donde se busca brindar la atención adecuada a las personas afectadas por el sismo.