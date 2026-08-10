Sismo en la Costa de Ecuador la tarde de este lunes 10 de agosto

Un sismo de 3.4 de magnitud se registró en la Costa de Ecuador la tarde de este lunes.

Un sismo de 3.4 de magnitud en la escala de Richter se registró en la Costa de Ecuador la tarde de este lunes 10 de agosto de 2026, según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El epicentro del movimiento telúrico fue a 13.23 km del cantón Durán, en la provincia de Guayas, con una profundidad de 67.0 km. El sismo ocurrió horas después de un terremoto de 7.4 en Colombia que dejó más de 100 muertos.

Usuarios en redes sociales indicaron que sintieron de forma leve el temblor. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el sismo se sintió en Guayaquil, capital de la pronvinca de Guayas, así como los cantones Durán y Naranjito. .

Las autoridades no reportan heridos ni afectaciones a infraestructuras por este evento telúrico.