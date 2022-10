Elon Musk ya despidió a los principales ejecutivos de Twitter

El multimillonario Elon Musk ya es el nuevo dueño de Twitter y su primera medida ha sido despedir a cuatro de sus máximos ejecutivos.

Según publican medios como The New York Times, The Washington Post y la CNN, entre los despedidos está el consejero delegado, Parag Agrawal.

Los otros tres ejecutivos despedidos son: el jefe financiero de Twitter, Ned Segal; la máxima responsable legal y de políticas, Vijaya Gadde; y el abogado principal de la firma, Sean Edgett.

Según los medios, por lo menos uno de los despedidos fue escoltado por miembros de seguridad fuera de las oficinas de Twitter en San Francisco (California, EE.UU.).

Unas horas antes, Musk había confirmado que iba a comprar la red social y dijo que lo hacía «por el futuro de la civilización».

El propietario de Tesla y SpaceX emitió por la propia red social un mensaje destinado «a los anunciantes» de Twitter. Ahí trató de explicar las razones que lo llevan a comprar la red. Citó en primer lugar que «es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias».

Además, adelantó que la publicidad tendrá un lugar relevante en la red en adelante.

Elon Musk: ‘El pájaro ha sido liberado’

A través de la propia red social, Elon Musk emitió un críptico mensaje muy a su manera: «El pájaro ha sido liberado».

El acuerdo de compra por 44.000 millones de dólares le permite a Musk tener el control de la empresa.

Antes de cerrar la adquisición, el propietario de Teslay SpaceX se presentó en la sede de Twitter, el miércoles, con una gran sonrisa y cargando un lavabo de porcelana, una escena que luego publicó en un tuit junto a la frase: «Deja que se hunda».

Musk también ha cambiado su descripción en su perfil de Twitter y se ha puesto «Jefe Tuitero».

Según medios de prensa, Musk tiene planes para deshacerse del 75 % de la plantilla que trabaja en Twitter. Actualmente son unas 7.500 personas que trabajan en la empresa. El plan sería dejarla en unos 2.000 trabajadores.

Pese al menor control del tráfico de mensajes que esto pudiera suponer, el magnate ha dicho que su visión deTwitter es que «no puede convertirse en un infierno gratis para todos, donde puede decirse cualquier cosa sin consecuencias», sino que debe «respetar las leyes». EFE

