Conocido por sus polémicas declaraciones, Elon Musk lo vuelve a hacer, pero ahora apuntando a la red social de Mark Zuckerberg. El magnate, de Space X y Tesla arremetió contra Instagram y la llamó un “amplificador de envidia” a partir de un clip de un empresario norteamericano.

A través de Twitter, Musk compartió el video en el que Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y mano derecha de Warren Buffett,, dijo que “El mundo no está impulsado por la codicia, sino por la envidia”. Y agregó que el hecho de que el mundo viva cinco veces mejor que antes, lo da por sentado”.

Munger también sostuvo que “todo lo que la gente piensa es que alguien tiene más ahora que el otro y no es justo que él (la gente) lo tenga y ellos no». Ante esta apreciación que hizo el magnate, de 98 años, ante las cámaras del ‘Daily Journal’, Musk respondió con una frase contundente: “Instagram es un amplificador de la envidia”.

“The world is not driven by greed, it's drive by envy.”



— Charlie Mungerpic.twitter.com/Fp53fBKLuw — Austen Allred (@Austen) September 10, 2022

Estas declaraciones las hace un multimillonario que no tiene una cuenta oficial de Instagram. Aunque seguidores ha identificado una cuenta secreta de Musk, que tiene cero seguidores. Su fin es solo abrir enlaces, según explicó en un podcast.

Instagram ¿mala para la salud mental?

Todavía no ha existido una respuesta de Mark Zuckerberg, dueño de la empresa Meta que a su vez en dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp. Lo que cabe destacar es que los señalamiento hacia la red social colorida no es nueva. En 2017, la Royal Society for Public Health y el Young Health Movement publicó un informe que analizaba el impacto de diferentes plataformas en la salud mental.

Instagram obtuvo una buena puntuación en su capacidad de autoexpresión. Sin embargo, se relacionó con las peores puntuaciones de pérdida de sueño, preocupaciones sobre la imagen corporal y el miedo a quedar excluido.

Con información de | FayerWayer/