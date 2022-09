Un estudiante peruano de 19 años crea una buscador web en 109 idiomas

El estudiante peruano Héctor Díaz creó el buscador web Konlap para hacer búsquedas de información en 109 idiomas, incluidos quechua y aimara, lenguas maternas del 15% de peruanos.

Díaz recibió un premio de Microsoft por su creación, informó este lunes, 12 de septiembre del 2022, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Díaz, de 19 años y oriundo de la región Amazonas, sostuvo que «las personas, por falta de incentivos, no aprenden inglés y en el largo plazo eso afecta la educación», dado que más del 60 % de la información en internet se encuentra en inglés y alrededor de 3 % en español.

«Los buscadores son una herramienta clave para que las personas accedan a información no solo en inglés, sino también en otros idiomas», aseguró Díaz en una nota de prensa compartida por Pronabec.

El universitario, becado por el Estado peruano, aprendió idiomas y programación en forma autodidacta, y a final del año pasado empezó a trabajar en el prototipo de la página web www.konlap.com, nombre que alude a la fortaleza de Kuelap, construida en lo alto de una montaña en Amazonas.

Tras su lanzamiento, Konlap obtuvo el financiamiento de Emergent Ventures, una programa de becas para emprendedores de Mercatus Center de la Universidad George Mason de Estados Unidos.

Asimismo, la página web ganó 150.000 dólares de Microsoft For Startups para aparecer en 35 millones de búsquedas en internet, lo que en opinión de su creador es «una cantidad suficientemente grande como para validar el producto en el mercado extranjero».

Díaz destacó que su iniciativa busca universalizar el acceso a la información y por eso empezó con los idiomas que se hablan en Perú, después del español.

«Queremos empezar por el Perú, con las personas que hablan quechua o aimara, nuestra gente, que casi no cuentan con información en sus lenguas. Luego, también queremos ayudar a otras personas, vamos a expandirnos especialmente en el este y sudeste de Asia, donde hay poblaciones enormes que igual tienen muy bajo contenido en internet», expresó el joven emprendedor.

