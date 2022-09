Emelec se pronuncia por incidentes en el Clásico del Astillero

Emelec se pronunció mediante un comunicado difundido en redes sociales sobre los incidentes ocurridos este domingo en el Clásico del Astillero que se disputaba en el el George Capwell.

«El Club Sport Emelec rechaza enérgicamente el lanzamiento de objetos por parte de un desadaptado que fue inmediatamente identificado y retenido por la uatoridades competentes», se lee en el documento.

Además, los eléctricos señalaron que este tipo de actos no fueron valorados de la misma forma por la LigaPro en el estadio de Barcelona.

«Cuando nuestro plantel fue agredido de manera similar en el estadio Monumental, con el vigor y valentía que nos caracteriza, nos mantuvimos en cancha, sin exageraciones ni simulaciones, dispuesto a jugar porque es el espíritu deportivo que debe primar en estos encuentros», enfatiza el club.

Finalmente, Emelec habló de provocaciones, exageraciones y actitudes hostiles por parte de los futbolistas.

Tras las agresiones, uno de las primeras reacciones fue la de Damián Díaz, jugador y capitán del Barcelona SC, quien arremetió contra los hinchas de Emelec.

El ‘Kitu’ aseguró que no exitsían las condiciones necesarias para la seguridad de los futbolistas y por ello optaron para no continuar con el partido. «Qué me vas a garantizar, mira la gente (hinchas de Emelec) dónde está. Con Independiente se metieron a pegarles a los jugadores, a nosotros nos matan«, señaló indignado.

Se puede hablar mucho de Damián Díaz. A algunos les simpatiza a otros no, pero así como acá es como debe actuar un CAPITÁN. Esto demuestra el liderazgo que debe tener el jugador que luzca la banda en la cancha. Para clase de protección a sus compañeros. pic.twitter.com/ATdSmnpOsi — Juan Fernando Laso (@chipilaso93) September 19, 2022

El encuentro entre Barcelona y Emelec se suspendió y fue programado para el lunes 19 de septiembre a las 12:00 sin público.