Emmanuel y Natalia Lafourcade, sentenciados en la gala 29 de Yo Me Llamo

Interpretaciones impecables y shows llenos de energía se vivieron este martes 25 de julio de 2023 en Yo Me Llamo. Seis nuevos participantes deslumbraron a Erika Velez, Axel y Pamela Cortés con sus voces.

El primero en subir al escenario fue Julio Jaramillo con el tema ‘Guayaquileña’ y sorprendió al jurado. Su timbre de voz, interpretación y conexión con el público destacaron e incluso Axel le dijo que le gustaría grabar una colaboración con él.

“Nada mejor que arrancar este programa contigo. Si te doy un consejo, el momento en el que el público explotó de emoción y sonreíste, el timbre se acomodó aún mucho más. Estoy feliz, ojalá te tengamos hasta la final, me encanta y me gustaría hacer un ‘featuring’ contigo”, le dijo el cantante argentino.

El siguiente en presentarse frente a los jueces fue Victor Manuelle. Interpretó ‘No quería engañarte’ y no recibió las críticas que esperaba. Los jueces le dijeron que hubo partes de la canción en las que se fue de tono y le faltó precisión en la afinación. Además, le recomendaron no mirar tanto al piso.

Lea también:

Después fue el turno de Natalia Lafourcade con la canción ‘Soledad y el mar’, en la que los nervios le jugaron en contra. “Tu voz tenía más vibratos, como cuando uno está un poco nervioso. No le hizo mal, sonaba precioso, pero no sonaba a Natalia Lafourcade. Yo siento que todavía no tenemos el timbre, la voz de la cantante”, aseguró Pamela.

El cuarto participante en presentarse fue Emmanuel. Interpretó ‘Este terco corazón’ y mostró otra faceta. Tuvo una buena presentación y sus matices gustaron a los jueces, pero perdió la afinación en ciertas partes de la canción y le recomendaron trabajar en sus gestos.

Enseguida, Juan Gabriel llegó al escenario con ‘Hasta que te conocí’. El imitador cautivó al jurado con su voz y movimientos y recibió aplausos de pie por parte de Axel. “Yo no lo puedo creer, eres excelente, no dejas de sorprendernos con cosas nuevas, con recursos que aparecen. Te admiro”, le dijo el cantante argentino.

La última en presentarse y llenar de energía el escenario de Yo Me Llamo fue Danna Paola. Cantó ‘Calla tú’ y recibió comentarios positivos. Demostró seguridad y personalidad. Además, estuvo afinada y presentó un show atractivo para el jurado.

Cuando las presentaciones terminaron, el jurado deliberó y decidió que Emmanuel y Natalia Lafourcade fueran a sentencia por los errores que cometieron en sus presentaciones. ¿Estás de acuerdo?

También en Teleamazonas: