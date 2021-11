Emotivos mensajes de los futbolistas uruguayos para el ‘Maestro’ Tabárez

Los futbolistas uruguayos se despidieron de Óscar Washington Tabárez, quien fue destituido este viernes como entrenador de «La Celeste» tras más de 15 años en el cargo, con emotivos mensajes.

El delantero Luis Suárez publicó en su cuenta de Instagram un extenso y emotivo mensaje acompañado de varias fotografías junto al destacado entrenador uruguayo.

«Hoy lo que tengo para decir es GRACIAS, GRACIAS Y MILES DE GRACIAS, a un ENTRENADOR que fue todo para mi. Gracias maestro por hacer REALIDAD EL SUEÑO de poder defender la camiseta de la SELECCION URUGUAYA que tanto quiero, gracias por confiar en mi en todo momento y cuando las cosas no me salían me enseñaste a que no dejara de luchar por algo que tanto quería que era jugar al fútbol», inició su mensaje.

Además, destacó el legado del «Maestro» Tabárez y agradeció todo lo que logró con la selección, en el fútbol uruguayo y en cada deportista.

Asimismo, Diego Godín, capitán de la selección de Uruguay, en sus redes sociales le dedicó un conmovedor mensaje en el que le agradeció y mostró su respeto y admiración.

«Usted logró generar ese respeto entre nosotros y con y para la gente. Y eso fue lo que se trasmitió siempre desde adentro hacia afuera, hacia el mundo», escribió el defensa uruguayo.



Y finalizó agradeciendo por todo su trabajo y dedicación con la selección. «Como uruguayo, simplemente ¡¡GRACIAS Maestro!! «.

GRACIAS MAESTRO TABÁREZ

Edison Cavani también envió un corto pero contundente mensaje al ex entrenador de Uruguay. «Soy de pocas palabras pero de sentimientos muy amplios, GRACIAS MAESTRO SE LO QUIERE MUCHO» .

El guardameta Fernando Muslera recordó la trayectoria de Tabárez en un emotivo mensaje con el que le mostró su aprecio y admiración por su trabajo.

«Gracias por todos los momentos vividos , Gracias por todas las enseñanzas que me dejó , Gracias por hacernos CAMPEONES de América , semifinalistas de un Mundial después de tanto tiempo y muchas cosas más que me las guardaré para siempre».

«Marcaste un antes y un después, por eso tu nombre quedará en la historia por siempre», escribió Diego Forlán junto a una fotografía de él abrazando a Tabárez.