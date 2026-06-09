¡EN VIVO! Ecuador vs. Argentina por la última fecha de la Liga de Naciones Femenina

Jugadoras de Ecuador previo al partido de la Liga de Naciones Femenina ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco

El enfrentamiento clave entre las selecciones femeninas de Ecuador y Argentina corresponde a la última fecha de la fase regular de la Liga de Naciones Femenina. El partido, programado en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, define el futuro inmediato de ambos combinados en su ruta hacia la Copa del Mundo de 2027.

Para la selección ecuatoriana, dirigida por la estratega Eva Espejo, el partido es una auténtica final con la obligación de sumar a toda costa. Tras una valiosa victoria por 2-1 como visitante frente a Chile con goles de Justine Cuadra y Nayeli Bolaños, "La Tri" llega al cierre con 11 puntos en la tabla.

Su gran objetivo es asegurar el cuarto puesto de la clasificación para obtener un boleto al repechaje mundialista, dependiendo de un triunfo o de que Paraguay no sume en su respectivo encuentro.

Por el contrario, el seleccionado argentino comandado por Germán Portanova afronta el compromiso con una notable tranquilidad, ya que selló de forma anticipada su clasificación directa al Mundial de 2027 de manera consecutiva.

Ubicada en el segundo lugar de la tabla con 15 puntos —justo por detrás de Colombia—, la escuadra albiceleste busca cerrar el certamen con una nota alta y afinar su funcionamiento colectivo, luego de haber cedido el liderato tras empatar 1-1 contra Perú en la jornada previa.

Alineación de Ecuador