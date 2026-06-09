Mundial 2026: Cómo ver los partidos por la página web de Teleamazonas

Pasos para ver los partidos en vivo por la página web de Teleamazonas

La cuenta regresiva terminó. La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca este 11 de junio y los ecuatorianos ya buscan cómo ver el Mundial en Ecuador, especialmente los encuentros de La Tri.

Teleamazonas llevará toda la emoción del torneo con 40 partidos en vivo y 40 en diferido, disponibles en señal abierta y también a través de su plataforma digital.

Guía paso a paso: Regístrate y vive el Mundial 2026 en directo

Los aficionados podrán seguir toda la cobertura de Nuestro Mundial, incluidos los de La Tri y los partidos más esperados del torneo, desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Para acceder a la transmisión digital, los usuarios deberán registrarse en la página web de Teleamazonas.

El proceso es sencillo y permitirá disfrutar de la programación mundialista durante los 45 días de competencia que se desarrollarán en Estados Unidos, México y Canadá.

El primer paso es ingresar a Teleamazonas.com y seleccionar la opción "EN DIRECTO" ubicada en la plataforma digital. Allí se desplegará un formulario para crear una cuenta de acceso.

Posteriormente, el usuario deberá hacer clic en "Regístrate" y completar la información solicitada, entre ella nombre, apellido, correo electrónico, número de celular, fecha de nacimiento y provincia de residencia.

Formulario de registro para ver el Mundial 20206 en Teleamazonas Teleamazonas

También será necesario crear una contraseña segura que incluya al menos ocho caracteres, una letra mayúscula, un número y un caracter especial. Luego deberá confirmar la contraseña para continuar con el proceso.

Una vez completados los datos, el usuario deberá aceptar la política de protección de datos y autorizar la validación correspondiente.

Después de verificar la opción "No soy un robot", solo quedará presionar el botón de continuar para finalizar el registro.

Finalmente, estás listo para disfrutar de todos los partidos que transmite Teleamazonas por la página web tanto en la señal de Quito y Guayaquil.

Completado el registro podrás disfrutar de la señal del Mundial en Teleamazonas Teleamazonas

Los partidos de La Tri en el Mundial por Teleamazonas

La cobertura de Teleamazonas incluirá 40 partidos en vivo, entre ellos todos los encuentros de la Selección de Ecuador en la fase de grupos.

Los aficionados podrán acompañar a la Selección por Teleamazonas en su debut frente a Costa de Marfil, posteriormente ante Curazao y en el cierre de la primera fase contra Alemania.

Además, la audiencia tendrá acceso a 40 partidos en diferido, ampliando así las opciones para seguir el torneo más importante del fútbol mundial.

La programación especial también contará con análisis, previas, reacciones, historias y cobertura desde las diferentes sedes mundialistas gracias al despliegue periodístico de Nuestro Mundial al Día, que acompañará cada jornada de la Copa del Mundo.

Señal abierta y acceso desde celular para usuarios Claro

Otra de las alternativas para seguir el campeonato será la señal abierta de Teleamazonas, que llevará los encuentros mundialistas a millones de hogares ecuatorianos.

Además, los usuarios de Claro podrán disfrutar de los partidos de la señal abierta directamente desde sus teléfonos celulares, permitiendo seguir cada jornada del Mundial desde cualquier lugar.

Teleamazonas se convierte en la principal opción para que los ecuatorianos vivan la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sigan cada paso de La Tri rumbo a su sueño mundialista.

Para recordar: