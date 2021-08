Empresa privada reconoce el talento y esfuerzo a la medallista olímpica Neisi Dajomes

Para celebra el triunfo de la campeona olímpica Neisi Dajomes la empresa privada hizo la entrega de un auto en reconocimiento al gran esfuerzo y destacada participación de la deportista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La entrega oficial del vehículo se realizó junto con el Comité Empresarial Ecuatoriano en uno de los concesionarios de Volkswagen en Quito.

Apoyo al deporte ecuatoriano

“Volkswagen es una marca humana, sensible y vibrante que cree que todos los sueños son posibles con esfuerzo, dedicación, superación y valentía. Por estas razones y muchas más, apoyamos al deporte ecuatoriano y queremos reconocer el gran triunfo de Neisi Dajomes, una campeona que nos inspira cada día a seguir adelante”, señaló José Jaramillo, Director de Negocios de Impoventura C.A.

Por su parte, Neisi se mostró muy emocionada y agradecida con este reconocimiento. “Agradezco a Volkswagen y al Comité Empresarial Ecuatoriano por este homenaje con el que me siento muy honrada y feliz. Regresar al país y encontrarme con todas estas sorpresas me llena de emoción y energía positiva para seguir adelante. Es muy bueno saber que el sacrificio que hace un deportista para llegar a la cima está siendo recompensado, eso me motiva a seguir luchando y dándolo todo para traer más triunfos al país”, aseguró la deportista.

Hoy @NeisiDajomes recibe su auto 🚘 0km de parte del Comité Empresarial Ecuatoriano y #Volkswagen.

Gracias por enseñarnos que los sueños sí se cumplen.@fribade @verosevillaec @HMunetonZ @KaryAlmagroH pic.twitter.com/ealCRJrzIv — Comité Empresarial Ecuatoriano (@CeEcuatoriano) August 6, 2021

El vehículo icónico de la marca alemana ha hecho historia alrededor del mundo, reconocido por ser un modelo deportivo, juvenil, fuerte y veloz.

“Es un auto ideal para reconocer a una estrella como Neisi que para todos los ecuatorianos es un ícono de perseverancia, fuerza, entrega y pasión”, agregó Jaramillo.

Además de ser una herramienta que contribuirá con la movilidad de la medallista olímpica ecuatoriana, la idea es que el vehículo también se convierta en un catalizador de nuevas experiencias e historias que formen parte de su estilo de vida.

