Los dueños de un complejo de viviendas de El Bronx, Nueva York, que fueron acusados de discriminar a los inquilinos de bajos ingresos pagarán a la ciudad un millón de dólares y deberán comprometerse a asegurar 850 apartamentos para este colectivo. Así lo comunicó el Ayuntamiento este jueves 22 de agosto del 2024.

La Administración de la Gran Manzana describió este acuerdo con el complejo Parkchester Preservation Management como «histórico«, pues se trata de «las sanciones civiles más altas por un caso de discriminación en materia de vivienda y un número récord de viviendas reservadas para los titulares con subsidios».

La discriminación por fuente de ingresos, comúnmente conocida como discriminación por vale. Esta ocurre cuando a las personas se les niega la vivienda o se les trata como si fueran inferiores porque utilizan una forma de subsidio público para pagar su alquiler.

«Nuestra Administración está utilizando todo el poder del sistema legal para decirles a los inquilinos de la ciudad de Nueva York: los respaldamos«, dijo hoy el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en un comunicado.

El demócrata, además, señaló que el anuncio «es una victoria para los neoyorquinos comunes que buscan una vivienda segura y estable, y una señal de advertencia para cualquier grupo depredador que intente dañar a los inquilinos».

Parkchester Preservation Management preyed on vulnerable New Yorkers who were just looking for a home.



Today, we announced the largest civil rights settlement for housing discrimination in CITY HISTORY, sending a strong message: We will ALWAYS have the backs of NYC tenants.…