Entra en el recinto de elefantes con su hija de 2 años y escapan por poco

Un padre fue detenido el pasado viernes por la policía por entrar en el recinto de los elefantes del zoológico de San Diego (California) junto con su hija de 2 años, provocando con ello la ira de los animales.

Según el portal RT, el zoo explicó que el sujeto, que fue identificado como José Navarrete, de 25 años, «invadió deliberada e ilegalmente un hábitat que es el hogar de nuestros elefantes asiáticos y africanos». El hombre hizo pasar a la niña a través de dos vallas, una de ellas electrificada.

En las imágenes del suceso, se ve a uno de los animales enojados acercarse rápidamente hacia el hombre y su hija. Al percatarse de ello, el padre huye del recinto con la menor, a la que deja caer momentáneamente al salir.

Dad trespassed into African Elephant Shaba's habitat at the San Diego Zoo Friday afternoon. Dad was arrested. @10News pic.twitter.com/6nAyjzKm0Y