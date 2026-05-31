Cuatro heridos deja volcamiento de un taxi en Atucucho, norte de Quito

Un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este domingo en el sector de Atucucho, en el norte de Quito, dejó cuatro personas heridas, luego de que un vehículo liviano se volcara y cayera por una pendiente de aproximadamente seis metros.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que la alerta fue recibida a las 02:47. Al llegar al sitio, el personal de emergencia encontró el automotor en las inmediaciones de una vivienda, tras precipitarse por la ladera.

Los cuatro ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron estabilizados en el lugar por paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Posteriormente, los afectados fueron trasladados a diferentes casas de salud para recibir atención médica especializada.

Moradores del sector señalaron que el conductor presuntamente se encontraba en estado etílico al momento del incidente. Además, vecinos indicaron que en la zona han comenzado a construir reductores de velocidad artesanales debido a la frecuencia de accidentes de tránsito registrados en el sector.

Las autoridades no han emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre las posibles causas del siniestro.