SNAI desmiente que Jorge Glas se encuentre en estado grave de salud

Jorge Glas es uno de los 300 presos trasladados a la cárcel del Encuentro.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) se pronunció este domingo sobre las publicaciones difundidas en redes sociales relacionadas con el estado de salud de la persona privada de libertad Jorge Glas.

A través de un comunicado oficial, la institución aseguró que el interno recibe atención médica, medicación y seguimiento permanente conforme a su historial clínico y bajo los protocolos establecidos dentro del sistema penitenciario.

El SNAI también precisó que, hasta el momento, no existe un reporte emitido por el Ministerio de Salud Pública que determine que Jorge G. se encuentre en estado grave o delicado.

Además, la entidad indicó que la persona privada de libertad recibe alimentación de manera regular y permanece bajo observación y control del personal médico.

Finalmente, el organismo exhortó a la ciudadanía a verificar la información a través de los canales oficiales para evitar la difusión de rumores o datos no confirmados.