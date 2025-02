Actualizado 08:37

«Tenemos la gracia de que en la futura elección del papa va a participar un cardenal, que es nuestro obispo de Guayaquil, Luis Cabrera. Él tiene la posibilidad de elegir y ser electo», explicó Elizabeth Mero, docente en derecho canónico.

«Está prohibido por el derecho canónico que haya un tipo de especulación, asociación para promover un candidato. Nadie puede hacer campaña», dijo Mero sobre el papa Francisco y posibles escenarios para el Vaticano este viernes 28 de febrero del 2025 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

La especialista aclaró cómo se maneja la renuncia del papa. «Se habla sobre una renuncia del papa como si fuera algo reciente. Pobre papa, lo han hecho renunciar. No. Esto es parte de un protocolo que siempre existe, que un papa debe dejar firmada su renuncia, porque podría llegar a algún momento en su pontificado que no tenga conciencia y que no pueda renunciar. La dejan firmada y está guardada», dijo.

Detalló sobre los tiempos que se podrían tardar. «Está regulado que para cuando el papa fallece, que ha sido las situaciones últimas que han sucedido, se toman de 15 a 20 días para el funeral. En el caso del papa anterior, Benedicto XVI, renunció se hizo el cónclave con menos días porque se consideraba que no había que hacer un funeral. Entonces, se instaló el cónclave más o menos entre una semana y diez días, no más de eso», analizó.

¿Cómo se norma la elección del papa? «Todo está regulado por el Código Canónico y en el Derecho Canónico, el marco jurídico de la Iglesia, dice: Tiene que ser hombre y católico, bautizado, no más», explicó la especialista.

Finalmente detalló cómo será el proceso de elección del papa. «Solo Dios y el Espíritu Santo saben qué va a suceder ahí. La votación es secreta, con filtros. La votación del escrutinio secreta, el Cardenal Decano recoge los votos y dos personas más revisan que lo que leyó es correcto. Y si no llegan a la votación requerida, que son dos tercios, se queman esos votos. Y ahí es el famoso humo negro, hasta que lleguen a la mayoría de votos que se requiere», concluyó.

