Juan Izquierdo: La próxima semana tendrán los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional

«La próxima semana tendrán los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional«, dijo Juan Izquierdo, presidente de la Comisión Renovadora de jueces de la Corte Constitucional.

«Invito a que puedan contrastar lo que consta publicado en la página web de la Función de Transparencia y Control Social», dijo sobre el concurso para la selección de jueces este viernes 21 de febrero del 2025 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Habló sobre el concurso. «Este concurso no tiene presupuesto, a diferencia de otros concursos. No necesariamente para la Comisión, no se malinterprete, sino para los profesores. En este caso, la Comisión no tiene presupuesto y prestamos al país nuestro contingente, nuestro compromiso de carácter cívico, patriótico y honorífico«, explicó.

Detalló como ha sido el proceso. «Cuando asumí la presidencia de la Comisión y no tuve ningún reparo en decir que según el cronograma, terminaba el concurso el 24 de abril del año 2025. Sin embargo, en atención a que el reglamento fue reformado, hoy por hoy estamos cumpliendo con el país, con los mandatos conferidos por las tres funciones del Estado y la próxima semana tendrán los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional del Ecuador«.

El compromiso es cumplir con lo establecido, según Izquierdo. «A pesar de las limitaciones o adversidades estamos cumpliendo. Tuvimos problemas de climatología, aún así trabajábamos sábados, domingos, hasta las doce, una de la mañana, y así lo evidencian los hechos», manifestó Izquierdo.

Finalizó defendiendo su tarea en el concurso. «Todas mis actuaciones siempre han existido por la ética pública y en ese contexto, incorporé, con el apoyo de todos los comisionados y comisionadas, los principios rectores que están desde hace 18 años de la ética pública, de la idoneidad, de la probidad«, concluyó.

