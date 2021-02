4 2

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 10 Segundos

Una pareja en Perú esperaba tener gemelos, pero se llevaron una sorpresa cuando en la clínica les entregaron un solo bebé.

El hecho ha indignado a los padres, quienes hicieron las denuncias y esperan que este caso se resuelva con la entrega de su otro bebé.

Según testimonios registrados por medios peruanos, todas las ecografías señalaban que la pareja tendría gemelos. Pero al momento del parto le entregan solo un bebé. El padre reclamó, pero tuvo como respuesta una negativa.

Según la joven pareja, el hecho se registró en el Instituto Nacional Materno Perinatal. La madre ingresó al lugar para dar a luz a su pareja de bebés, tal como se veía en las pruebas ecográficas.

«Me llaman para decirme que ha nacido un bebé nada más, ni me han dicho el sexo, no me han dicho nada», señaló Augusto Correa, el padre.

Las pruebas decían que eran gemelos

Con 40 semanas de embarazo, Noemí Ruth Cóndor Apaza dio a luz a una niña. Pero las pruebas ecográficas señalaban que en su vientre había dos fetos. Uno de ellos de sexo masculino y el otro no revelado.

Entre las pruebas que presentaron los padres, en el monitoreo fetal se podía distinguir dos diferentes latidos.

Otras ecografías también revelaban que en el vientre de la mujer había dos fetos, indicaron. Pero al final, solo les entregaron una niña.

La respuesta del centro de salud se dio a través de un comunicado. En este señalaron que tras la cesárea hallaron una sola placenta y un solo bebé de sexo femenino.

El otro supuesto bebé se habría tratado de un quiste anexial de 15 centímetros de diámetro.

Pero los padres se preguntan qué tipo de quiste reporta latidos en los exámenes. Las investigaciones de las autoridades continúan. Fuente AméricaTV